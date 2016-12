Lei que oferece imóveis do Estado como garantia de contrato com empreiteira é sancionada

Um dos mais Projetos de Lei mais polêmicos desta legislatura, que tramitaram na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), recebeu a canetada final com a sanção governamental publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quainta-feira (29). Trata-se da Lei Nº 3.209 que autoriza os Poderes Executivo e Legislativo a oferecerem imóveis (urbanos e rurais) em garantia para construção do Centro Administrativo.

O parágrafo único, que trata a Lei, prevê a destinação dos imóveis como garantia somente em caso de descumprimento contratual pela administração pública, não podendo ser ofertados, em nova garantia, à terceiros. A autorização é restrita para a construção de centro administrativo.

Outra determinação é que o Poder Legislativo fica autorizado a oferecer em garantia de contrato os imóveis mediante expressa aceitação pelo Poder Executivo.

Veja ainda algumas das clausulas a serem observadas no Inciso § 1º da Lei:

I – é condicionada à aceitação formal do Poder Legislativo para desconto da dívida contratual diretamente do duodécimo pelo Poder Executivo, em caso de descumprimento contratual; e

II – é restrita para a construção da sede do Poder Legislativo, de forma direta ou indireta, sendo esta última por meio de parceria público-privada ou outros instrumentos que permitam contornar a indisponibilidade imediata de recursos para a construção, aquisição ou locação sob encomenda