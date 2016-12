Jovem sofre tentativa de homicídio no bairro Adalberto Aragão

Da redação ac24horas 29/12/2016 13:55:18

Na tarde desta quinta-feira, 29, um jovem de 23 anos, que ainda não teve seu nome informado, sofreu uma tentativa de homicídio em uma casa na rua Plácido de Castro, no bairro Adalberto Aragão.

Uma ambulância do Samu foi acionada atendeu o jovem e depois o encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Informações de testemunhas dão conta de que um carro preto teria se aproximado do local onde o jovem estava, um passageiro desceu do veículo e começou a atirar. O rapaz correu, foi atingido com dois tiros e caiu em um comércio, local em que foi atendido pelos socorristas do Samu.