Inscrições para a Corrida Chico Mendes ainda podem ser feitas

As inscrições para a tradicional Corrida Chico Mendes, prova que encerra o calendário da Federação Acreana de Atletismo em 2016, ainda podem ser feitas nos dois pontos disponibilizados.

O vice presidente da entidade, João Jácome, informou que os atletas pode mse inscrever na sede da Secretaria Estadual de Esportes, que funciona no estádio Arena da Floresta e na sede da FACAt, no Parque da Maternidade.

A inscrição é gratuita e os 110 primeiros inscritos vão ganhar camiseta personalizada da prova, além de número de identificação.

A corrida terá os percursos de 5 km e 10 km, disputados num circuito que vai envolver ruas do centro da cidades, passando pelos bairros Bosque, José Augusto e Aviário.

A largada acontece as 8 horas da manhã de sábado na frente do Palácio Rio Branco e haverá premiação para os 5 primeiros no geral (masculino e feminino) e para os 3 primeiros em cada categoria.