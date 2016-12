Diplomata que resgatou senador Roger Molina da Bolívia é promovido por Temer a ministro primeira classe

Luciano Tavares, da redação ac24horas 29/12/2016 08:33:15

O diplomata Eduardo Saboia, que resgatou o senador boliviano Roger Molina de La Paz para o Brasil, em 2013, foi promovido a ministro de primeira classe pelo governo de Michel Temer. Saboia iniciou sua carreira no Itamaraty em 1990. Foi secretário e conselheiro.

Por ter organizado e comandado a retirada de Roger Molina da Bolívia há três anos, Saboia foi suspenso dois anos depois do cargo que ocupava no Itamaraty pela presidente Dilma Rousseff, que queria sua exoneração.

Roger Pinto Molina, o político resgatado por Eduardo Saboia, tem estreita relação com o Acre. O senador boliviano, um dos principais inimigos de Evo Morales, tem residência em Epitaciolândia, na fronteira com Cobija, capital de Pando, Bolívia. Ele voltou a ser destaque na impressa em novembro passado após a queda do avião da Chapecoense na Colômbia que vitimou 71 pessoas. O piloto da aeronave era genro do senador e pretendia fixar residência no Acre.

Em Brasília, Roger Molina, assim que chegou ao Brasil, morou no mesmo apartamento do senador Sérgio Petecão (PSD -AC). Por diversas vezes o boliviano esteve no Acre com o senador.