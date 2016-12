Veiculos colidem frontalmente na BR-364 e deixam cinco pessoas feridas; vitimas foram para o PS

Da redação ac24horas 28/12/2016 19:15:33

Uma colisão frontal entre veículos na altura KM 32 da BR 364, próximo a ponte do Riozinho, que dá acesso a Acrelândia (AC), deixou cinco pessoas feridas, uma delas em estado grave, na tarde desta quarta-feira (28).

Segundo informações divulgadas por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão se deu entre um Fiat/Strada com um VW/Gol. O acidente teria sido causado pelo motorista da Strada, que seguia sentido Porto Velho (RO).

O condutor teria entrado na contramão de direção, provavelmente após tentar uma ultrapassagem em local sem visibilidade. O condutor do Gol seguia sentido Rio Branco (AC).

Com o impacto, os motoristas dos dois veículos e os três passageiros do VW/Gol se feriram, sendo a condutora do VW/Gol com maior gravidade.

As vítimas foram socorridos pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU), que conduziu os feridos ao Pronto- Socorro de Rio Branco.

A PRF orienta aos motoristas que redobrem a atenção ao se deslocarem nas rodovias, principalmente neste período festivo. Só ultrapasse com segurança e use sempre o cinto de segurança.