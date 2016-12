A 16 km de CZS, servidores fazem manifestação em frente à prefeitura de Guajará (AM)

Archibaldo Antunes 28/12/2016 14:03:40

Servidores do município de Guajará (AM), distante 16 km de Cruzeiro do Sul, se manifestaram na manhã desta quarta-feira, 28, em frente à prefeitura. Eles reivindicavam pagamento do 13º e do salário do mês de dezembro. Houve um princípio de tumulto e agressões verbais contra o prefeito Manoel Hélio Alves de Paula, do PMDB amazonense.

Em sua maioria professores, os manifestantes exigiam a presença de Manoel Hélio em frente ao prédio. Houve um acordo com a assessoria do prefeito para que representantes do movimento fossem recebidos no gabinete.

O secretário de administração de Guajará, Leandro Rogério dos Santos, disse à reportagem do ac24horas que o ato teve “cunho político”. Ele afirmou ainda que pagamento do 13º salário do pessoal da educação foi pago ontem, 27, e já está na conta dos professores. Em um extrato mostrado à reportagem, consta, de fato, o repasse de R$ 207.438,28 ao Bradesco. O valor é destinado ao pagamento de funcionários da educação.

“Ainda hoje vamos enviar ao banco o pagamento do 13º dos demais servidores. E até o dia 30 todo o funcionalismo estará com o salário de dezembro depositado”, assegurou o secretário.

Santos disse ainda que o atual prefeito sanará todas as pendências salariais deste ano para entregar a prefeitura ao sucessor com as contas em dia.

Mais acreanos que amazonenses

Segundo a Wikipédia, o município de Guajará pertence à Microrregião do Juruá, à Sudoeste do Amazonas. Sua população está estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 16.085 habitantes.

Pela proximidade com a cidade de Cruzeiro do Sul, é com este que os moradores de Guajará mantêm relações econômicas. Suas principais atividades produtivas se baseiam na criação de gado bovino e na agricultura familiar. A prefeitura é a única instituição empregadora do município.