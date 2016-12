Sérgio Carvalho será o novo secretário de cultura de Marcus Alexandre

Charlene Carvalho 28/12/2016 11:52:08

Sexta-feira é dia do prefeito Marcus Alexandre anunciar o secretariado da sua segunda gestão. A princípio não haverá grandes mudanças. Quer dizer, mais ou menos. Vai ter mudança sim. Sérgio Carvalho, um dos organizadores do Festival Pachamama e grande nome da cultura no Acre, será o novo presidente da Fundação Garibaldi Brasil. Cleiver Lima, um dos braços fortes da atual gestão na relação política e com os movimentos sociais, vai deixar a prefeitura. Aberson Sousa, atualmente no IAPEN, vai assumir a gestão do Meio Ambiente por indicação do PDT. E Andréia Oliveira permanece na Comunicação.

UM A UM

Como diria Jack, vamos por partes. Primeiro o Carvalho do Sérgio não tem nada comigo. Nem de longe. Isso não me impede, porém, de elogiar a decisão do prefeito Marcus Alexandre em convidá-lo para coordenar a cultura municipal. Sérgio é um ceifeiro da cultura. É um batalhador, um ativista, um guerreiro que sabe muito bem quão penoso é fazer arte em um Estado e em uma cidade sem dinheiro e sem apoio de boa parte da sociedade. E apoio aqui significa dinheiro mesmo. Talvez por isso tenha aprendido a trabalhar no pouco e no muito. O Pacha tá aí pra mostrar. Seus docs. e seus excelentes textos e livros também. A cultura precisa desse sacolejo. Desse olhar multifacetado. E o Sérgio merece um voto de confiança da cena local. Boto fé!

AMBIENTE – Aberson Sousa vai deixar o IAPEN para cuidar da área ambiental do município. Não o conheço como ambientalista, mas sua fama como gestor é boa. Sua indicação via deputado Heitor Macedo e vereadora Elzinha Mendonça, não diminui sua capacidade de trabalho. Tomara que ele cuide bem dos nossos parques, jardins e, principalmente, que ajude a manter limpo nossos igarapés e o Pinicão lá do Universitário. Sim, estou advogando em causa própria, mas tá na hora de arrumarem aquilo. Mais do que na hora.

DE VOLTA AO NINHO

Cleiver Lima não está saindo da gestão de Marcus Alexandre por outro motivo, senão pela necessidade que o senador Jorge Viana tem de reorganizar a área política do seu gabinete. Viana, aliás, foi pessoalmente conversar com Marcus Alexandre sobre a necessidade de tê-lo de volta. E ainda disse que tinha sido apenas um “empréstimo”. Essa decisão é um sinal claro de seu realinhamento de postura para a campanha de 2018.

VEM MAIS POR AÍ

Pelo que soube – ele não nega nem confirma – haverá mais pequenas mudanças na equipe de Jorge Viana com vistas a 2018. Aqui e em Brasília. Ou seja, o homi é candidatíssimo. Embora seja pouco provável que componha a mesa do Senado no próximo ano, o que significa um bom par de cargos a menos à sua disposição.



ELA FICA

Outra boa notícia da equipe de Marcus Alexandre: jornalista Andréia Oliveira fica na Comunicação. Moça simples, educada, Andreia se relaciona muito bem com os colegas, nunca entra em bola dividida e consegue apagar muitos incêndios na área. Conseguiu evitar muitas, muitas dores de cabeça ao prefeito. Vai ser bom continuar conversando sobre as coisas da comunicação com ela, que domina o tema e bate um bolão com os colegas das redações e das assessorias.

E 2018?

Ora, ora queridos… sejamos mais espertinhos… Cês acham que esses nomes aí são os únicos? Lógico que não. Lógico que teremos muitas mudanças e muitas composições políticas para agradar aos partidos. A indicação do PDT é só uma de muitas. E as mais fortes nem serão no primeiro, mas no segundo escalão. 2016 não acaba, mas 2018 já começou, minha gente. E faz tempo. Uma coisa a turma aprendeu: sem o apoio dos nanicos não existe FPA. E eles vão ter cada vez mais espaço.

HAPPY – E por falar em prefeitura, hoje é um dos aniversários de Rio Branco (o outro não oficial é em junho). Essa cidade as vezes tão amada, outras tão odiadas, é lugar de acolhimento dos que aqui chegam em busca de oportunidades. Não nasci aqui. Amo minha cidade natal, Sena Madureira, amo minha segunda cidade natal, Cruzeiro do Sul, mas como dizia da Costa, “Rio Branco do meu coração…” por ti eu só tenho amor e gratidão. Aqui é o meu lar, meu porto seguro, meu lugar, ao menos por esse instante, por esse tempo que é o agora.

Parabéns, Hell Branco!!!!

PRINCESA

A morte de Carrie Fisher deixa um vazio na galáxia de fãs de Star Wars. A princesa Léia é um ícone da turma que ama Anakin Skywalker, Chewbacca, Han Solo e até o Darth Vader. Este foi um ano de muitas perdas na área artística. Que 2017 seja mais leve.

A COR DE 2017

Se você quer receber 2017 com a cor da estação vai a dica: a Pantone, fornecedora mundial de padrões de cores, escolheu o greenery, como a cor do próximo ano, esse mesmo que começa domingo.

E que raios é greenery, Charlene?

Sei direito não. Só sei que não é um verde qualquer. É uma verde folhagem, segundo o povo da moda. O que é um verde folhagem? Ah, um verde assim verde, mas não verde rúcula, mais pro alface, entendeu? Não? Nem eu.

ALIÁS…

…Se até hoje eu não sei definir o que é magenta, marsala, lápis blue, bergamota (mas sei o que é azul bic, esse até eu sei), imagina se vou saber o que vem a ser esse verde folhagem. Só sei que você vai ver roupa verde “a torto e adoidado” por todo canto nos próximos meses. E que ele tem um fundo amarelo.

PARA AS RUIVAS

Mesmo sendo ruiva by Annie Isis (nem sonhe que o meu ruivo é simples, não é, mas eu amo) e o verde favoreça as ruivas, inclusive as de farmácia como eu, vou correr léguas dele. Na minha pele amarela podem confundir com malária. E de cara de doente eu tô fora em 2017.

Não, obrigada, de nada, por nada.

Tchau…

Coisa boa na vida é ter amigos. Michele e Alan Rick Miranda são amigos desses que a gente gosta de ter por perto. Não importam as circunstâncias. Eles não se deixam abater e nem nos deixam abatidos. Esse ano pude ainda mais contar com o apoio e a boa amizade deles. E sou grata.

O encontro da desembargadora Eva Evangelista e das amigas Socorro Rodrigues e Norma Suely Tinoco, na festa de aniversário do Pr. Pedro Alexandrino

Não digo quantos anos nos conhecemos por motivo de fazer muito tempo… talvez por isso possa testemunhar da grande figura que é Gilcely Evangelista. Amiga, esse não foi um ano fácil para nós e as circunstâncias nos impuseram uma pequena distância em kms, mas saibas que sigo orando e torcendo por ti e pelo João Paulo. Quando voltares vamos marcar aquele nosso jantar.