Sancionada lei que cria a “Hora do Mamaço” na capital

Da redação ac24horas 28/12/2016 09:07:10

A Capital do Acre conta agora com a “Hora do Mamaço”, a ser realizada todo dia 5 de agosto. É o que prevê a lei nº 2.220/2016, sancionada pelo prefeito de Rio Branco, Marcus Viana (PT). A decisão está no Diário Oficial do Acre (DOE), edição desta quarta-feira, dia 28.

A lei será, na cidade, uma espécie de símbolo de luta contra violência a mulher e visa mobilizar a população para o enfrentamento da causa em questão e disseminar informações buscando soluções para esta situação.

A nova lei passa a vale a partir de hoje e já terá comemorações em agosto de 2017.