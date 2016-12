Prefeito de Tarauacá publica demissão de todos cargos comissionados de sua gestão

Da redação ac24horas 28/12/2016 12:49:34

Nos últimos dias de seu mandato, o prefeito Rodrigo Damasceno (PT), publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 27, a exoneração de quase 80 servidores temporários que atuam na saúde do município.

O Decreto Nº 71/2016 relaciona por nome e cargo os demitidos, que vão desde pessoal de campo, técnicos e apoio até médicos, odontólogos, enfermeiros, farmacêuticos e veterinários.

Em outro Decreto, o de Nº 72/2016 determina que todos os servidores temporários ocupantes de cargos de natureza especial, cargos em comissão e detentores de função de confiança ficam exonerados. Ambos os Decretos passam a vigorar a partir de 30 de dezembro de 2016.