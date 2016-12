Polícia apreendeu 15 armas; submetralhadora está na lista

Da redação ac24horas 28/12/2016 09:13:25

Parceiras importantes na hora do crime, 15 armas de fogo foram apreendidas pela polícia em 48 horas de ações de combate à criminalidade. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 28, pela PM. Na lista das armas, uma submetralhadora 9 milímetros.

De acordo com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), além das armas, veículos como motocicletas foram recuperadas nas aéreas que compreendem a Terceira, Quarta e Quinta Regional da capital durante patrulhamento de rotina.

Todos os produtos oriundos do crime, juntamente com os envolvidos, foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) das respectivas cidades, onde foram tomadas as medidas cabíveis aos casos.