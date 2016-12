Ladrões se especializaram em roubar rodas dos veículos dos moradores do Manoel Julião

Da redação ac24horas 28/12/2016 19:08:13

Os moradores do Conjunto Manoel Julião, em Rio Branco, estão preocupados com a onda de roubos. Agora, os ladrões estão levando até as rodas dos veículos de moradores, que residem na rua principal do conjunto, a Veterano R. Pinto.

Em menos de 24 horas, dois moradores tiveram as rodas de seus veículos roubadas sem que ninguém desse conta do roubo. Os moradores, que residem no nos blocos J-2 e E-3, já registraram Boletim de Ocorrência (B.O) e os agentes da Polícia Civil foram deslocados ao local para apurar o caso e recolher indícios dos possíveis autores.

Uma das vítimas, que pediu para não se identificar, informou que os agentes colheram as digitais deixadas pelos suspeitos, que serão comparadas com o banco de dados em investigação a ser conduzida pela Polícia Civil do Acre.