Família que passava fome começa a receber doações de leitores após reportagem do ac24horas

João Renato Jácome 28/12/2016 09:35:48

Não demorou até o espírito de solidariedade se disseminar entre os leitores que conheceram a história de Maria do Socorro Teixeira, de 41 anos, mãe de cinco filhos, que passava fome com toda a família. A mulher pediu ajuda ao ac24horas para que conseguisse um emprego ou pelo menos doações de mantimentos.

Como reportado ontem, 27, sem comida para a ceia de natal, Socorro deu água para os filhos maiores e os colocou para dormir. Para a filha pequena, de um ano, a mulher fez uma espécie de angu, com água e farinha, e alimentou a bebê. Ela se emocionou ao dizer que é como se o coração dela “sangrasse” ao ver os filhos pedindo comida.

“Depois da matéria as pessoas estão me ligando para deixar comida, ou me ajudar com uma faxina. Eu não tenho medo de trabalhar. Eu sempre trabalhei. Meus filhos estão muito felizes, posso ver o brilho dos olhos deles com o amor das pessoas. Deus é muito fiel. Um rapaz me ligou do supermercado para eu buscar comida”, conta.

Nesta terça-feira, 27, Socorro, muito emocionada, abriu a geladeira da casa dela e mostrou o que tinha comido com a família: arroz e um pouco de macarrão doado por uma das vizinhas, solidária à família. A dona de casa é casada, mas o marido está impedido de trabalhar porque tem trombose, diabetes, e já perdeu, inclusive, dois dos dedos do pé direito. Após uma das cirurgias, feita há dois anos, o pé do homem ainda não ficou sarado.

Quando a reportagem chegou à casa da família, apenas três filhos estavam lá. As duas maiores, de 9 e 13 anos, haviam saído para catar latinhas e vender para comprar uma caixinha de leite, o que há pelo menos um mês eles não tomam.