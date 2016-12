Dispositivo permite beijar pessoa amada à distância pelo celular

UOL 28/12/2016 20:34:35

Uma pesquisadora chamada Emma Yann Zhang criou um dispositivo que ajuda a matar a saudade de quem tem um relacionamento amoroso à distância. O Kissenger é uma espécie de periférico para o smartphone que adiciona um lábio de silicone na parte inferior do celular, permitindo enviar um beijo ao amado.

Segundo a desenvolvedora, o aparelho conta com sensores de alta precisão que registram os movimentos do lábio do usuário. A partir daí, o usuário do outro lado receberá o mesmo beijo, já que os sensores de seu dispositivo reproduzirão os movimentos, simulando o beijo.

O projeto também pretende coletar dados, gravando estatísticas de pressão arterial e frequência cardíaca em testes de laboratório, com o objetivo de identificar se os usuários se sentem da mesma maneira como quando beijam uma pessoa de verdade e se eles conseguem distinguir se estão beijando uma pessoa ou não.