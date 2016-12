Deracre garante parte do pagamento dos proprietários de caminhões e categoria desiste de manifestações

Luciano Tavares, da redação ac24horas 28/12/2016 10:03:13

Os motoristas e proprietários de caminhões e máquinas pesadas desistiram de interditar as ruas do Centro de Rio Branco e pontes que ligam o 1º e 2º distritos da capital, depois que o Deracre garantiu parte do pagamento de dezembro no valor de R$ 600 mil. A informação foi repassada na manhã desta quarta-feira, 28, pelo diretor do Sintraba, Marcos Maia. Os protestos estavam marcados para esta semana.

O dinheiro já está na conta do Deracre e será repassado à categoria até a próxima sexta-feira. A outra parcela do pagamento será efetuado no dia 20 de janeiro de 2017. “Pelo menos o nosso peru de Natal está garantido, mesmo atrasado”, informou o diretor do sindicato.

Já a Emurb, também após pressão dos motoristas, depositou os pagamentos de agosto e dezembro. Cerca de R$ 300 mil.

No caso do Deracre, o pagamento foi garantido graças aos R$ 147 milhões oriundos da repatriação destinados ao Estado do Acre. A dívida com os prestadores de serviços, porém, é alta. O órgão deve aos donos de caminhões e máquinas pesadas mais de R$ 8 milhões.