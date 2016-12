Agências bancárias ficam fechadas nesta quarta-feira, na capital

Da redação ac24horas 28/12/2016 10:14:21

A cidade de Rio Branco completa nesta quarta-feira, 28, 134 anos, e, por isso, os bancos fecham as portas nesta data. Apenas os serviços eletrônicos estão funcionando. Os trabalhos devem voltar ao normal já na quinta-feira, 29.

Servidores públicos estaduais, contudo, estão de folga hoje. Já os municipais que estão mais diretamente ligados ao feriado, só devem folgar na sexta-feira, após um decreto do Executivo ser assinado pelo prefeito Marcus Viana (PT).

O ac24horas não conseguiu contato com o Sindicato dos Bancários para discutir a folga mesmo com o feriado transferido para sexta-feira.