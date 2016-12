Retroescavadeira causou rompimento de fibra ótica e deixou CZS sem internet

Da redação ac24horas 27/12/2016 10:54:19

A interrupção dos dos serviços de telefonia móvel e internet da Oi, ocorrido nesta segunda-feira, 26, entre 10h e 15h45, na cidade de Cruzeiro do Sul, conforme reportagem do jornalista Archibaldo Antunes, do ac24horas, ocorreu devido ao rompimento de uma fibra ótica causado por uma retroescavadeira que trabalha nas obras da BR-364, entre Tarauacá e Feijó, informou a assessoria de imprensa da empresa de telefonia.

Assim que o problema foi detectado, técnicos da Oi foram imediatamente acionados e o sistema foi normalizado ainda na tarde desta segunda-feira.

Além de Cruzeiro do Sul, os municípios de Feijó e Tarauacá, que integram o mesmo sistema, ficaram sem internet e telefonia durante parte da manhã e tarde de ontem.