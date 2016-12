Polícia prende envolvidos na morte de PM; Um dos assaltantes morre em troca de tiros com policiais

Da redação ac24horas 27/12/2016 22:25:55

As polícias civil e militar informaram que prenderam no final da tarde desta terça-feira, 27, quatro pessoas envolvidas na morte do sargento da Polícia Militar, J. Costa (51). O policial, que estava na reserva, morreu durante assalto nesta terça-feira, 27, em Rio Branco.

As primeiras prisões aconteceram em uma casa no Conjunto Esperança. No local, policiais prederam Sherman Robson Sousa, de 33 anos, e Adriana Alexandre da Silva, de 23 anos . Com eles estava a caminhonete roubada da vítima, além de armas e munições.

Informados pelos dois presos, após interrogatório, que os outros participantes estariam em uma chácara no KM-19 da Estrada de Porto Acre, no Pólo Geraldo Fleming, os policiais civis e militares se dirigiram até o local indicado. Durante a ação, os policiais, já na zona rural de Porto Acre, prenderam José Francisco Oliveira da Silva, 21 anos. Outros dois fugiram trocando tiros com a polícia. Um deles, identificado até o momento com Bryan ou Magrão, veio a óbito no local. O outro escapou pela mata e continua sendo procurado. Uma mulher, que estaria trabalhando na chácara, também foi levada à delegacia.

Na mesma chácara, policiais debelaram uma plantação de maconha.

“Após a averiguação do endereço foi realizado um cerco policial e posterior constatação da denúncia. A ação foi rápida e pontual. O GPS do carro roubado foi fundamental para sua respectiva localização”, destacou o tenente-coronel Paulo César, Comandante do Bope.

“Mesmo com o latrocínio esclarecido as investigações irão continuar no âmbito da Delegacia de Combate ao Roubo e Extorsão (Decore) e da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHRPP), por haver indícios do envolvimento da horda criminosa em outros crimes ocorridos em Rio Branco” destacou o delegado Rômulo Diniz.

Assalto ao PM da reserva

J. Costa, como também era conhecido o policial, era sargento da PM. Ele levou um tiro no peito na manhã desta terça-feira e morreu ao dar entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O caso ocorreu na Via Chico Mendes, região do bairro Triangulo Velho, próximo a Recol Distribuidora, em Rio Branco.

De acordo com o informado pelo Centro Integrado em Operações em Segurança Pública (CIOSP), o sargento foi surpreendido pelos criminosos que saíram levando seu veículo modelo Hilux, tomando rumo ignorado. O policial teria tentado reagir e foi alvejado com um tiro no peito.

Policiais militares isolaram a área para os trabalhos de coleta de informações e em seguida saíram em busca dos suspeitos.

No exato momento em que ação criminosa ocorria no segundo distrito, o Secretário de Segurança, Emilson Farias, concluia em entrevista coletiva, que 2016 foi o ano mais violento da história recente do Acre.