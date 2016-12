PM de Cruzeiro do Sul atua na 2ª etapa da Operação Papai Noel

Da redação ac24horas 27/12/2016 16:37:31

O 6º Batalhão de Polícia Militar de Cruzeiro do Sul reforçou o policiamento ostensivo no centro da cidade às vésperas do Natal e do Ano Novo. Apenas para as ruas do comércio são destacados, diariamente, entre 15 e 20 policiais militares. E ainda que um homicídio no local tenha acarretado um saldo maior na violência, em relação ao mesmo período do ano passado, os dados apontam diminuição dos crimes em relação aos meses anteriores de 2016.

“Muito embora tenha ocorrido um assassinato no centro da cidade, os resultados do trabalho da Polícia Militar são positivos”, sustenta o comandante do 6º Batalhão, major Lázaro Moura.

Segundo ele, os dados do setor de estatísticas da PM comprovam uma redução no número de furtos e roubos na zona central de Cruzeiro do Sul.

E com a proximidade das festas de Ano Novo, Moura assegura que os policias estão ainda mais atentos.

“O Ano Novo é mais complicado, para os agentes da segurança pública, do que o Natal”, afirma. A explicação estaria no “clima de euforia” que toma conta de algumas pessoas. A experiência da polícia indica, ainda, que neste período aumenta o consumo de drogas lícitas e ilícitas.

Maior fiscalização no trânsito

Não são apenas os crimes contra a vida e o patrimônio que preocupam a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul. Há um esforço constante com a violência no trânsito.

Com as festividades do réveillon, o comandante do 6º Batalhão assegura que haverá blitz em diversos locais da cidade. “Vamos dar prosseguimento ao esforço de fazer das ruas de Cruzeiro do Sul locais seguros. E isso também se aplica quando o assunto é o trânsito”, concluiu ele.