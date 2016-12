Jovens voluntários voltam para agradecer doações; mais de 2 toneladas de alimentos beneficiaram mais de 120 famílias carentes

Da redação ac24horas 27/12/2016 12:55:59

Eles voltaram para agradecer! Os mais de 70 jovens voluntários que abraçaram a 2ª Edição do Natal Solidário, do Projeto Olhar Diferente, procuraram a reportagem do ac24horas para agradecer publicamente a todos que direta e indiretamente contribuíram para a ceia de Natal de mais de 120 famílias carentes.

LEIA MAIS

Jovens realizam 2ª Edição do Natal Solidário; arrecadação de alimentos segue até o dia 23

A ação social contemplou famílias – previamente cadastradas -, que residem no Beco do Sabiá, Favelinha e Km 6 da Estrada de Porto Acre. Ao todo foram arrecadados mais de 2 toneladas de alimentos. Para entregar tudo isso, os voluntários contaram com a valiosa ajuda dos membros do projeto Missão Vertical e outros voluntários que somaram esforços para entrega das cestas natalinas.

O carinho e dedicação pode ser visto nos detalhes em que foram elaboradas as cestas. Os jovens planejaram com antecedência para que tudo fosse um sucesso, e contemplasse todas as famílias cadastradas. Eles compraram os fardos de alimentos, e montaram as cestas natalinas dentro uma caixa personalizada com votos de feliz natal e ano novo. Além dos alimentos de primeira necessidade, contia refrigerante, achocolatado e uma duzia de ovos por cesta.

A idealizadora do Projeto Olhar Diferente, Karoliny Oliveira, fez questão de agradecer ao site ac24horas, o qual sempre tem dado divulgação as ações sociais do projeto.

” Quero agradecer o site ac24horas pelo espaço sempre concedido e, destacar que graças a divulgação neste importante veículo tem sido possível ampliar nosso raio de alcance e dar também credibilidade as ações já realizadas. Quero agradecer também a todos os doadores, voluntários, amigos e familiares! A união é uma das coisas mais importante dentro do projeto, pois sem ajuda e colaboração de todos, não conseguiríamos alcançar uma meta tão alta em tempos de crise. Todos os parceiros, voluntários, amigos, doadores do farol, compradores de rifa, familiares, tem sua grande importância! Pois com o pouco, conseguimos muito. Obrigada a todos os parceiros, voluntários, amigos, doadores do farol, compradores de rifa e familiares”, enfatizou Karoliny.

“Graças a Deus, e a todos os voluntários e aqueles que contribuíram conosco conseguimos ultrapassar a nossa meta! É incrível ver que tantas pessoas foram alcançadas por tantas doações, e é maravilhoso saber que muitas pessoas se comoveram com isso e se fizeram verdadeiramente um anjo na vida dessas famílias. A cada um de vocês que contribuíram o nosso muito obrigado! Apesar da crise que estamos vivendo isso não nos abalou e fez que com nos tornemos cada vez mais forte, e através disso nós nos unimos e outras pessoas também abraçaram a causa e fizeram com que isso tudo acontecesse. Com isso, podemos observar que o amor fraternal ainda está presente no mundo e em nossos corações, e realmente posso dizer, obrigado a todos que participaram! Realmente foi tudo por amor!”, agradeceu a voluntária Blenda Monyque.

Este slideshow necessita de JavaScript.