Grávida espera por cinco horas por reavaliação médica na maternidade Bárbara Heliodora

Da redação ac24horas 27/12/2016 14:24:48

A grávida Maria Leite, de 19 anos, denunciou ter esperado por mais de cinco horas para ser reavaliada por um médico ginecologista da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco (AC). Ela teria chegado ao local às 10 horas desta segunda-feira, 26, mas só conseguiu o novo atendimento por volta das 15 horas, após a chegada da reportagem do ac24horas ao local.

“Eu vim com minha mãe, que está me acompanhando. Minha pressão estava alta desde cedo, e precisei esperar todo esse tempo por conta dos exames que, segundo uma funcionária, estava demorando para serem avaliados. O pior é que quando fui perguntar para a atendente, ela me disse que não podia ‘obrigar as biomédicas a fazer meu exame”, reclama.

Procurada, a Direção da maternidade, por meio da Assessoria de Imprensa, informou que vai averiguar a situação e que o atendimento que deve ser feito aos pacientes não é o reclamado pela grávida. A Direção destacou, ainda, que todas as gestantes tem a mesma importância, mas que, ainda assim, todas precisam passar pela triagem do setor de classificação. Em média, explicou a gestão, os exames demoram entre três e quatro horas para serem liberado.

Para a grávida, o problema na maternidade é recorrente e uma das maiores questões é que faltam informações exatas sobre os procedimentos feitos na unidade de saúde. “Daqui, me mandaram para o posto. Eu fui, mas lá me disseram que como sou paciente com pressão alta, preciso ser atendida aqui mesmo, então eu voltei e agora preciso esperar todo esse tempo. Isso é grave”, destaca.

A gestante, que teme represaria, não autorizou que fosse fotografado o rosto dela. “Quando a reportagem chegou aqui, eles rapidamente me chamaram para entrar no consultório. Até os exames apareceram. Lá eles ficaram só comentando que o rapaz que estava ai era um repórter e que era para ver o que ele estava querendo. Me atenderam e já liberaram”, finaliza.