DNIT aprova obra do contorno de Brasileia que segue para empenho

Da redação ac24horas 27/12/2016 12:08:32

Obra que vai contemplar novo traçado entre as cidades de Epitaciolândia e Brasileia e construir uma ponte com vão de 240 metros duplicada com padrão internacional, com investimentos total de R$ 60 milhões pelo governo federal, acaba de ser aprovada pela diretoria colegiada do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), em Brasília. O supervisor do órgão no Acre, Thiago Caetano, afirmou que nas próximas 48 horas acontece o empenho e será aberta a fase de licitação.

O Ministro dos Transportes, Maurício Quintella, havia garantido a execução dos recursos em sua visita ao Acre no último dia 17 de novembro, mas ainda assim, uma série de ritos burocráticos precisavam seguir até a fase de aprovação pelo colegiado do DNIT.

“Foi preciso um esforço conjunto de todos, desde o governo federal, o governo do estado que cedeu o projeto executivo, até nossa bancada federal. Vale ressaltar que o senador Gladson Cameli e o governo do Acre foram decisivos para que chegássemos ao dia de hoje comemorando a garantia dos recursos,” disse Caetano.

Os recursos para a obra do Anel Viário no município de Brasileia foram definidos pela Bancada Federal do Acre através de emendas impositivas, no valor de R$ 60 milhões. Incluído no orçamento de 2016, até o meio do ano, nenhuma informação havia chegado no DNIT sobre as providências necessárias para a execução de uma obra desse porte.

Durante o evento promovido pelo Senai de Tecnologia Madeira e Móveis, no Distrito Industrial, o senador Gladson Cameli pede a vice-governadora Nazaré Araújo a doação do projeto executivo pelo DERACRE ao DNIT. A proposta estava em via de ser arquivada pelo Ministério dos Transportes. O governador Sebastião Viana sinalizou a favor das providências para finalizar as adequações do projeto.

Começaram os arranjos técnicos para garantir que os recursos fossem empenhados ainda este ano. A vinda do ministro Maurício Quintella dia 17 de novembro em Cruzeiro do Sul, segundo Thiago Caetano, também foi “um passo importante para que tudo pudesse acontecer no tempo previsto”, analisou.

O senador Gladson Cameli voltou a agradecer na manhã de hoje o empenho de toda bancada do Acre no sentido de salvar os recursos e de permitir a partir do verão do ano que vem, que os serviços começem a ser executados beneficiando toda a população de fronteira.

“Não tinha como a gente falar em ligação do pacífico com um tráfego precário acontecendo entre as cidades de fronteira. Temos que agradecer o ministro Maurício Quintella e o presidente Michel Temer, assim como toda a equipe de técnicos do estado e do DNIT que agilizaram as adequações necessárias para salvar esse recurso em uma época de crise como a que vivemos” disse o senador.