Bêbados no centro incomodam comerciantes e transeuntes, mas não são caso de polícia, diz PM de CZS

Da redação ac24horas 27/12/2016 16:46:10

Os dependentes químicos que costumam se embriagar na Praça da Bandeira, no centro de Cruzeiro do Sul, foram parar no noticiário local, graças ao incômodo que têm causado a comerciantes e transeuntes. Um radialista da cidade chegou a pedir, na manhã desta terça-feira, 27, que a polícia tomasse providências.

Mas o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar do município, major Lázaro Moura, garantiu à reportagem do ac24horas não se tratar de um caso de polícia.

“Eles se reúnem ali, bebem e até usam drogas. Alguns até já foram detidos quando flagrados com entorpecente. Enviados à delegacia, eles logo são liberados, retornando ao mesmo lugar”, garantiu o major, explicando não haver um local de acolhimento ou internação no município.

Para o comandante da PM cruzeirense, faltam ações sociais capazes de tirar das ruas os dependentes químicos.