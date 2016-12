Abertas inscrições para seleção de agente socioeducativo no Acre

Da redação ac24horas 27/12/2016 08:59:30

Abrem nesta terça-feira (27), as inscrições para o processo seletivo do Instituto Socioeducativo (ISE) que visa contratação da Agente Socioeducativo Masculino e Feminino, para atuação nos municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco e Sena Madureira. A remuneração é de R$ 2.758,55, para regime de trabalho de 40 horas semanais. São oferecidas 420 vagas, incluindo as vagas para pessoa com deficiência.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de janeiro de 2017, através do site da SGA (www.sga.ac.gov.br). Os candidatos deverão entregar até o último dia das inscrições os documentos requisitados, no Centro Socioeducativo das cidades que oferecem as vagas.

– Centro Socioeducativo Cruzeiro do Sul – Rua Pedro Teles, 592, Bairro Manoel Terças, CSE Juruá.

– Centro Socioeducativo Feijó – Avenida Plácido de Castro, 496, Bairro Centro, CSE Feijó.

– Centro Socioeducativo Sena Madureira – Estrada Xiburema, Km 2, Lote 39, Bairro Pleba II Pajeu, CSE Purus

– Centro Socioeducativo Rio Branco – Avenida Nações Unidas, 2.731, Estação Experimental, sede do Instituto Socioeducativo.

O processo seletivo será realizado por meio de análise de curricular, no valor de 60 pontos e entrevista, no valor de 40 pontos.

A validade do processo seletivo será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo se prorrogado, uma única vez, por igual período.

Os atos oficiais referentes ao processo seletivo serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre, no site (www.diario.ac.gov.br) e deve ser conferido pelo candidato.