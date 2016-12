Senador Petecão realiza festa de natal na Cidade do Povo

Luciano Tavares, da redação ac24horas 26/12/2016 08:14:08

Se alguém contasse a você que um senador da República, ao invés de curtir suas férias em algum desejado lugar do mundo (escolha qualquer destino sendo um senador), passou o Natal inteiro distribuindo brinquedos e gritando prêmios em bingos e sorteios bancados por ele sobre um carro de som, você até acreditaria, mas acrescentaria que tal atitude não passa de oportunismo e populismo. Bom, são críticas óbvias e, na maioria dos casos, aceitáveis. Como afirmar que não é atribuição de um senador da República fazer sorteios, claro, fácil.

Pois foi o que Sérgio Petecão (PSD) fez. Com seu fiel escudeiro, segurança, assessor, o “faz quase tudo”, Montana Jack, e o primo, ex-vereador Pedrinho, o senador peregrinou os bairros de Rio Branco entregando brinquedos e fazendo sorteios de ventiladores e até bicicleta. Fez isso no sábado, 24, e neste domingo, 25, no Bujari e Cidade do Povo.

Petecão aparece de bermuda e boné em um vídeo divulgado no Facebook gritando um número, como se fosse um experiente locutor de bingo, enquanto um grupo animado de pessoas, entre elas um rapaz aparece feliz da vida carregando uma bicicleta que acabara de ganhar.

Há uma linha tênue entre solidariedade de um político e populismo. Difícil de julgar. Não é exato, embora siga uma ou várias lógicas. Aqui se enquadra o senador Sérgio Petecão, do PSD. Talvez nesse meio, entre um e outro. Chega a ser subjetivo. Porque, mesmo sem mandato, longos tempos atrás fazia isso.

Às vezes soa inusitado porque é um senador. Mas ao mesmo tempo deixa o caráter inusitado pelo fato de ser quem é: o arauto do Bostal, como ele mesmo sempre se auto-intitulou, que, não à toa, ganhou de seus aliados o apelido de 100% Popular.