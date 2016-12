Pai e filhos são presos por fazerem manutenção em armas para facções criminosas em Rio Branco

Pai e dois filhos foram presos por homens da polícia militar por fazerem manutenção em armas de fogos para membros de facções criminosas. A apreensão ocorreu na rua Por do Sol, no bairro Cidade Nova. No total, foram encontradas nove armas de fogo.

Carlos Afonso Ferreira, 53 anos, Antônio Carlos Souza Ferreira, 19 anos, e João Paulo Souza Ferreira, 18 anos, foram presos em flagrante. Com eles, os policiais apreenderam uma submetralhadora MP-18, mesmo modelo usado na 1ª guerra mundial.

Os três foram levados para à delegacia para procedimento cabíveis.