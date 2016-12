Marcus Alexandre Viana e Socorro Neri tomam posse dia 1º no Teatro da UFAC

Da redação ac24horas 26/12/2016 14:23:49

O engenheiro civil Marcus Alexandre será empossado no cargo de cargo de prefeito de Rio Branco para o segundo mandato às 16h do próximo dia 1º de janeiro de 2017, no Teatro Universitário da UFAC. Na mesma cerimônia, a vice-prefeita Socorro Neri, e os 17 novos vereadores, eleitos e os reeleitos, também tomarão posse em suas respectivas funções.

Após a cerimônia de posse no Teatro da UFAC, o prefeito será reconduzido ao cargo, em companhia da vice-prefeita Socorro Neri, em ato popular a ser realizado às 18 horas, também do dia 1º de janeiro, na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco. Uma ampla programação já está preparada para marcar a posse de Marcus Alexandre e Socorro Neri: tudo começa a partir das 17h, com brincadeiras infantis na Praça. As crianças vão participar de pintura em desenho, painel para pintura, pula corda, corrida de saco, show com palhaços, brincadeiras de perna de pau, brincadeiras tradicionais (roda, ciranda e outros), brinquedos infláveis, pula-pula e roda de leitura. Intervenções de arte urbana ocorrerão na pista de skate com o campeonato Jam Session Skate; apresentação de BMX; patinação e show de Hip-Hop.

Marcus Alexandre foi reeleito prefeito de Rio Branco com 104.311 votos, correspondentes a 54,87% dos votos válidos, nas eleições municipais de 2016 no primeiro turno. Ele tem 39 anos e é formado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de São Paulo. Marcus Alexandre chegou ao Acre em 1999 e desde então vem atuando como líder aplicado e gestor eficiente nos diferentes cargos que ocupou na administração pública até ser eleito prefeito em 2012. Foi secretário Executivo de Planejamento do Governo do Estado e Diretor do Deracre por seis anos. É casado com a Engenheira Civil Gicélia Viana.

Na Praça da Juventude, durante a festa de recondução ao cargo, o palco cultural contará também com o projeto Senadinho no Bairro. O grupo Samba Brother encerra a programação com muito pagode.