Em perseguição, homem de 30 anos troca tiros com a polícia militar e morre na periferia de Rio Branco

Da redação ac24horas 26/12/2016 10:51:22

Após trocar tiros com a polícia, por não obedecer ordem de parada, José Francisco Queiroz Ricardo, 30 anos, morreu. O caso correu na madrugada desta segunda-feira (26), no bairro Taquari, região do segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com o informado pela assessoria, a guarnição de Polícia Militar estava em patrulhamento quando avistaram Queiroz em atitude suspeita numa motocicleta e lhe deram ordem de parada.

O homem teria desobedecido à ordem, obrigando a guarnição a realizar um acompanhamento em uma zona considerada como ponto de venda de tráfico de drogas. Durante o acompanhamento, Queiroz em posse de uma arma de fogo atirou contra a guarnição que teve que revidar e acabou atingindo o suspeito.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada pelos próprios policiais que chegou a prestar socorro ao suspeito, porém, durante o caminho até o hospital, ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).