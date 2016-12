Homem é encontrado morto em ramal da Estrada do Amapá

Da redação ac24horas 26/12/2016 14:22:05

Um homem de 48 anos foi encontrado morto no Ramal do Rodo, região da Estrada do Amapá, em Rio Branco. Identificando sendo Manoel Ângelo Crisostomo, ele foi encontrado no sábado (24) por populares.

Segundo informações da guarnição da polícia, ele teria recebido uma descarga elétrica ao tentar cortar um fio de alta tensão que estava ligado a um transformador.

Após receber a descarga elétrica, Manoel caiu de uma altura de mais ou menos 5 metros e morreu. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).