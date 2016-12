“Golpe do falso sequestro”: no Acre, mulher recebe ligação e grava ação de bandidos; ouça a gravação

Da redação ac24horas 26/12/2016 10:29:05

Na semana passada, o conhecido ‘golpe do falso sequestro’ faria mais uma vítima no Acre. Nas primeiras horas da manhã, uma mulher que não quer ser identificada, recebeu uma ligação onde supostamente sua filha estaria em um carro sendo levada por bandidos.

Na conversa, gravada pela mulher, uma menina pede socorro para a mãe e diz estar dentro de um carro. A mulher, por não ter filha do sexo feminino e saber que havia deixado o filho em casa dormindo, logo desconfiou ser trote.

“Que sirva de alerta. A gente não pode se desesperar e já ir falando o nome do filho ou da filha. Eles devem ter sacado, pois, por várias vezes a pessoa gritava mãe, e eu, em nenhum momento, falei o nome de alguém”, disse.

Recentemente, os estelionatários fizeram uma senhora de 59 anos de vítima e conseguiram dela depósitos de quase R$ 5 mil pelo resgate da filha. Os estelionatários conseguiram induzir a senhora a ficar em um hotel sem comunicação com conhecidos para transferir o máximo de dinheiro possível a eles.

Em 2015, a aposentada Francisca Oliveira Mendonça, de 63 anos, morreu após receber uma ligação anunciando que sua filha Maria José Oliveira, de 31 anos, estava em poder de bandidos. O caso ocorreu no bairro Vitória e os estelionatários pediram R$ 10 mil. Mesmo conseguindo falar com outra filha e sendo informada que seria um trote, a aposentada enfartou.

Delegado pede mais atenção e fala sobre “senha familiar”

O delegado Pedro Rezende, da 4ª Regional da Polícia Civil, se pronunciou sobre o assunto quando um vendedor também recebeu o trote onde os bandidos pediram R$ 10 mil pelo resgate da filha, porém, o vendedor não tinha filhos do gênero feminino e logo desconfiou que o telefonema seria um golpe.

O delegado pede que as pessoas tenham mais atenção quando receberem esse tipo de ligação e, se possível, que mantenham a calma e sem falar, em hipótese alguma, o nome de alguma familiar.

“A pessoa deve procurar a delegacia registrar o boletim de ocorrência, trazer todas as informações e, com certeza, o serviço de inteligência da Polícia Civil vai investigar, se possível quebrar o sigilo telefônico e com certeza a Polícia Civil vai descobrir quem são os autores desse crime”, explica.

Pedro Rezende explicou ainda a importância da família de ter uma senha, para realmente saber se a pessoa de sua família foi sequestrada, pois, segundo ele, muitas pessoas perdem seus documentos e têm informações que possam levar o bandido ter vantagem sobre as vítimas.