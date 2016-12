Estádio Cruzeirão será entregue na próxima sexta feira, dia 30

Jairo Barbosa 26/12/2016 10:33:23

Os amantes do futebol no Juruá estão contando as horas para a inauguração do mais tradicional estádio da região, que será entregue na próxima sexta feira (30), pela prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Depois de passar um longo período em obras, que chegaram a ser paralisadas por questões burocráticas, o lendário estádio O Cruzeirão será inaugurado no penúltimo dia do ano.

A obra, onde foram investidos R$ 1,5 milhões, transformou a praça esportiva. O Cruzeirão, que vai ganhar inclusive um novo nome, conta com nova arquibancada, túnel de acesso, vestiários e um gramado renovado.

Para homenagear o futebol cruzeirense, e com o consenso da comunidade, o estádio passa a levar o nome do desportista Heleno Gurgel da Silva, um dos maiores incentivadores do futebol na região.

Mas muita gente terá de esperar um pouco mais para sentir o prazer de jogar na nova casa.

Como o gramado ainda está em fase de avaliação, será realizado apenas um jogo de másters, entre as equipes do Clube dos 40 x Internacional, que vai reunir craques do passado do futebol no Juruá.