E sua festa de Natal, como foi?

Charlene Carvalho 26/12/2016 08:18:58

Natal é tempo de reunir a família, confraternizar e, claro, comida, muita comida, Por aqui e por aí, acreanos de comemoram em família o nascimento de Jesus, A coluna de hoje faz um pequeno registro dessas festas:

Altino Machado reuniu as filhas, os genros para comemorar o primeiro ano do neto Solano

Ex-primeira dama Beatriz Cameli e o filho Linker confraternizaram

com primos e tios na residência da família em Cruzeiro do Sul

Ana Clara Campelo e Pierre Van Mayer Jr.

comemoraram em Londres, onde moram atualmente

Colunista Roberta Lima com os pais, Osmir e Elizabeth e os filhos

Uma pequena parte da Gadelhada – família de minha mãe – se reuniu na casa

da tia Nanô, em Sena, para celebrar a vida e a alegria. Pense num povo feliz!

Irailton Lima e Allyni Sales com amigos

Pr. Rogério Correia, com a esposa Maressa Correia e o filho Rafael

Marilene Costa celebrou com dupla alegria: a chegada do menino Jesus

e os filhos Thainá e Thales Matias, no Alecrim Gastronomia Brasileira

Tradição de bem reunir amigos de Mercedes Mourão segue impecável

Juíza Mirla Regina com a irmã Milvia e familiares, celebraram o Natal em sua residência

Nara Marques foi passar as férias de fim de ano no Pará, ao lado de familiares e amigos

Nena Moreira veio para Rio Branco comemorar com a mãe, as filhas

e as netas. Só felicidade na casa das mulheres da matriarca da família

Pastor Agostinho Gonçalves com a esposa Valéria e os filhos

Raphael Bastos Jr. ao lado da esposa e familiares, felicidade que não se mede

Em Brasília, Beth Lino feliz da vida posando ao lado dos filhos

Um dos nossos melhores jogadores, Rei Arthur reuniu

toda a família para celebrar a chegada de Jesus

Síglia Abrahão com parte da família Felício Abrahão em tempo de festas e celebração

Sinara Miranda com o esposo Maydano e a filha Mariana

Em São Paulo Surama Chaul aproveitou a visita da

mãe e dos irmãos para uma bela confraternização

Governador Tião Viana comemorou o

Natal ao lado dos pais Wildy e Silvia Viana

GEORGE MICHAEL

Quem viveu os anos 90 em festas e baladas ou simplesmente é apaixonado por boa música, com certeza curtiu e ouviu muito as músicas do cantor britânico George Michael. Para além da bem-sucedida carreira como cantor e ativista dos direitos dos homossexuais, George Michael foi um dos ícones da música pop.

Este ano já se foram David Bowie, Prince e agora George Michael. Tomara que acabe por aqui.



LAST WEEK

Estamos na última semana de 2016. Não foram dias fáceis. Foram bem difíceis, mas a vida segue. Torçamos para que 2017 seja melhor e vamos aproveitar esses dias que restam para refletir sobre as coisas boas e ruins e concentrar bons pensamentos para o que está por vir.

APOSENTADORIA – Notável como delegado na capital e no interior e com extensa ficha de serviços prestados à Polícia Civil do Estado do Acre, Adolfo Reges se aposentou após 30 anos de bons serviços prestados à população. Entre os destaques de suas ações, a coordenação da Força Tarefa do Estado, combate ao crime organizado e coordenação da Delegacia de Repressão ao Tráfico de Drogas na Capital. Antes da aposentadoria, visitou as instituições com quem trabalhou, policiais militares, juízes, promotores e desembargadores, mas a maior homenagem recebeu dos colegas da Polícia, com ele nesta foto.