Durante o final de semana, PM apreende 15 armas de fogo e recupera três motos

Assessoria 26/12/2016 11:19:41

As ações operacionais de caráter extraordinário deflagradas pela Polícia Militar neste mês de dezembro, culminaram na apreensão de três veículos com restrição de furto e roubo e 15 armas de fogo, inclusive uma submetralhadora 9 milímetros, neste final de semana no estado.

De acordo com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), as motocicletas foram recuperadas nas aéreas que compreende a Terceira, Quarta e Quinta Regional da capital durante patrulhamento de rotina. Já as apreensões de arma de fogo, de vulto, ocorreram nos municípios de Rio branco, através do Segundo Batalhão, de Tarauacá e de Brasiléia.

“O resultado operacional do final de semana reflete o profissionalismo dos militares que, atentos, estão agindo eficazmente a qualquer conduta delituosa que venha a ameaçar a tranquilidade e ordem pública. Friso que, também, contamos com várias operações como a Papai Noel e a Saturação Máxima que operam estrategicamente e simultaneamente nas ruas do estado dificultando a ação dos criminosos”, frisou o tenente- coronel Paulo Cesar, Diretor Operacional da Polícia Militar em exercício.

Todos os produtos oriundos do crime, juntamente com os envolvidos, foram encaminhados até a delegacia Central de Flagrantes (Defla), de suas respectivas cidades, onde foram tomadas as medidas cabíveis aos casos.