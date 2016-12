Cruzeiro do Sul vive segunda de blecaute na telefonia e na internet

Archibaldo Antunes 26/12/2016 17:38:31

As constantes interrupções nos serviços de internet e telefonia em Cruzeiro do Sul já fazem parte do dia a dia da população. Nesta segunda-feira, 26, o “presente” pós-Natal da operadora Oi aos usuários cruzeirenses foi mais um blecaute nas comunicações, que perdurou entre as 10h e 15h45. Tantos os telefones celulares quanto o acesso à internet ficaram suspensos nesse horário.

Procurada, a Oi informou que não dispunha de informações sobre o ocorrido. E recomendou que a reportagem procurasse a assessora de comunicação da empresa, Jessica Machado, que não atendeu ao celular.

Um representante da empresa em Cruzeiro do Sul, de prenome Sandro, afirmou, porém, que a Oi mantém três equipes de prontidão entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, a fim de atuar imediatamente em caso de blecaute.

Segundo ele, o rompimento dos cabos de transmissão de dados é o principal motivo da suspensão dos serviços de telefonia móvel e internet, sobretudo entre os municípios de Tarauacá e Feijó.

O fato de o cabeamento ser aéreo, e não subterrâneo, favorece a ação dos vândalos, que chegaram inclusive a cortar a faca os fios que passam por postes de difícil acesso.

Em janeiro deste ano, Cruzeiro do Sul chegou a ficar três dias consecutivos sem internet e telefonia móvel.