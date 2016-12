Arena da Floresta está fechada para manutenção no gramado

Da redação ac24horas 26/12/2016 17:46:14

Devido a reparos necessários no gramado, a Arena da Floresta interrompeu, desde o dia 15 de dezembro, atividades que estavam sendo promovidas no espaço.

A suspensão se deve ao fato de que as condições do campo não estavam favoráveis às práticas de esporte e, por isso, a manutenção tornou-se necessária neste momento. Além disso, o campo precisa ser devidamente preparado para a supervisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que deve ocorrer antes da realização da Copa Verde, prevista para iniciar no dia 29 de janeiro.

Neste momento, o gramado está em descanso após a aplicação de dez sacas de adubo. O próximo passo será o uso de veneno para evitar a proliferação de lagartas, formigas e ervas daninha.