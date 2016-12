​Réveillon do bairro da Base: queima de fogos terá dez minutos de duração; festa começará às 21h

Da redação ac24horas 26/12/2016 10:37:39

Por mais um ano, o Governo do Acre e Prefeitura de Rio Branco se agruparam à comunidade da Base para a festa da virada. O evento está previsto para começar às 21 horas do dia 31. A tradicional queima de fogos deve ter duração de, pelo menos, dez minutos.

A festa será iniciada com o show da cantora Sandra Melo, que anima a festa até a meia-noite, quando será feita a contagem regressiva para entrada do Ano Novo. Da 0h em diante a animação musical fica por conta do grupo Na Base do Samba, banda de pagode da própria comunidade.

A presidenta da associação de moradores do bairro, Rossilene Dantas destacou a parceria entre Prefeitura, Governo e comunidade, aproveitando para convidar a população de Rio Branco a prestigiar a festa.

“É uma festa dos moradores da Base que temos a honra de receber milhares de pessoas de toda a cidade”, disse ela. São esperadas mais de 30 mil pessoas na passagem de ano na Base.

Trânsito

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) fechará o trânsito na esquina da loja Banca dos Plásticos e nas proximidades da Tecidos Cuiabá, mantendo liberado o acesso à Ponte Metálica durante todo o réveillon. No Novo Mercado Velho, nas proximidades do palco da festa, segue a Feira Natalina de Economia Solidária, evento organizado pela Prefeitura de Rio Branco, Governo do Estado e Fórum de Economia Solidária.