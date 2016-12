​Homem é encontrado morto dentro de apartamento, na capital

26/12/2016 12:56:19

Vizinhos encontraram o corpo do gerente de empresas Frank Wilson Santos, 38 anos, dentro de um apartamento na rua Poços de Caldas, no bairro Cidade Nova, região do 2º Distrito de Rio Branco. A suspeita é de que o gerente tenha cometido suicídio.

Informações de amigos são de que Frank era homossexual. Ele teria discutido com o companheiro e informado a algumas pessoas de que tiraria a própria vida. O caso ocorreu no domingo (25).

O corpo de Frank foi encontrado por uma vizinha, que acionou a polícia. Logo após, equipe do Instituto Médico legal (IML) recolheu o corpo.