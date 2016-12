​Clientes de agência que explodiu devem procurar outras agências

Da redação ac24horas 26/12/2016 17:42:41

Os clientes da agência do Banco do Brasil da Estação Experimental devem procurar outras agências do mesmo banco para qualquer transação necessária. A agência do bairro Estação Experimental foi explodida na noite do dia 24 e ninguém ainda está autorizado a entrar, nem mesmo os gerentes. Todas as unidades foram orientadas a receber os clientes que não souberam da explosão.

Nesta segunda-feira (26), um funcionário permaneceu na frente da agência orientando sobre o atendimento emergencial aos clientes em outras agências do Banco do Brasil.

A Superintendência do Banco do Brasil no Acre informou que não há prazo para reabertura da agência que teve os caixas eletrônicos explodidos. O local permanece fechado para a finalização da perícia e ainda não é possível saber se os criminosos conseguiram levar dinheiro.

Câmeras do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) captaram a ação dos bandidos e estão sendo analisadas pela polícia. Ao menos dez criminosos estão envolvidos.