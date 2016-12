Bandidos aproveitam barulhos dos fogos de natal e explodem caixas da Agência do Banco do Brasil na Estação Experimental

Para quem pensa que o natal é apenas um período para confraternização ao lado de familiares e amigos, está muito enganado. Por volta da meia-noite deste domingo, nos primeiros minutos do dia oficial de natal, bandidos aproveitaram o barulho dos fogos de artificio e explodiram de uma só vez vários caixas eletrônicos da Agência do Banco do Brasil, localizada no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. A explosão foi tão forte que o forro, portas e janelas de vidros foram destruídas com o impacto. As primeiras informações dão conta que nenhum quantia em dinheiro foi levada devido os caixas estarem vazios.

Até o momento, nenhum dos autores da explosão foi visto pelo local. A policia usará imagens do circuinto interno de segurança para tentar identificar os integrantes. No local, segundo informações obtidas pela reportagem, não fica nenhum vigilante de plantão. Apenas câmeras monitoram a movimentação.

Uma viatura da Policia Militar passava pelo local no momento da explosão de um PM acabou ficando ferido com estilharços de vidro. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, recebeu atendimento, mas logo em seguida foi liberado.

Homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foram acionados para isolar o quarteirão inteiro ao redor da agência. Somente policiais civis tem acesso a região. Existe a suspeita que mais explosivos estejam no local. A pericia está sendo aguardada no local para confirmar essas informações.

O trãnsito na região foi bloqueado. Agentes de trânsito desviam o fluxo de carros para vias paralelas da rua principal da Estação Experimental.