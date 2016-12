Unidades de saúde têm horário de atendimento alterado; veja

Da redação ac24horas 24/12/2016 10:19:08

Com as festividades de Natal e Réveillon, as unidades de saúde também sofrem alterações nos horários de atendimento.

As Unidades de Referência em Atenção Primária (Urap) em Rio Branco fecham hoje (24) e dia 31 de dezembro.

Os atendimentos devem retornar normalmente, de 7h às 19h, a partir dos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2017.

Nas unidades, a população tem acesso a consultas médicas e de enfermagem, vacinas, exames de pré-natal, teste do pezinho e outros serviços de saúde.

As Upas do Amapá e Sobral funcionam em horário normal, as 24 horas em escala de plantão.