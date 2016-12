Ajuda: Projeto Coração de Irmão do Ministério da Família entrega cestas básicas a famílias carentes no Natal

Luciano Tavares, da redação ac24horas 24/12/2016 16:49:23

A igreja Ministério da Família fez diferente este ano. Através do projeto Coração de Irmão, coordenado pela pastora Lorena Torres, que promove contínuas ações sociais, a igreja priorizou a entrega de alimentos e distribuiu 50 cestas básicas neste sábado, 24, a famílias carentes do bairro Caladinho, na região alta da Cidade.

O líder da igreja, pastor Marcelo Torres, lembra que em meio à crise que o país enfrenta é preciso dar uma maior atenção às necessidades prioritárias das pessoas, sobretudo as carentes.

“Por conta da crise, percebemos a dificuldade de quem doa. Imagina de quem recebe?! A crise afetou o coração das pessoas. Então resolvemos arrecadar o principal, alimentos. Acho que uma coisa muito Triste para uma família é não ter o que comer no Natal. Hoje quando entregamos um sacolão para uma família com três filhos, uma menina de 7 anos se agarrou com o sacolão e disse :”Nosa feira! Nossa feira!” E levou o sacolão pra dentro de casa com uma felicidade enorme”, conta o pastor.

As cestas com itens como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite e açúcar foram doados pelos membros da própria igreja através de um trabalho de arrecadação.

O projeto Coração de Irmão é feito rotineiramente por meio de doações de alimentos, roupas e trabalho evangelístico de pessoas com dependência química.