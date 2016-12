Possível vazamento de radiação no hospital de Sena Madureira será denunciado ao CRM e ao MP

Luciano Tavares, da redação ac24horas 24/12/2016 07:34:21

Um possível vazamento de radiação da sala de raio-x para o setor de emergência, em que são atendidos os pacientes em estado grave, no Hospital João Câncio Fernandes, de Sena Madureira, será denunciado pelo Sindicato dos Médicos do Acre ao Conselho Regional de Medicina e ao Ministério Público Estadual.

Segundo reclamação feita esta semana aos representantes da entidade médica, a barita, argamassa utilizada para isolar a sala de raio-x, estaria comprometida, não apresentando quantidade suficiente para impedir a contaminação de pacientes e de servidores.

“Esperamos que o caso seja tratado com seriedade para que a população e os profissionais não sofram com doenças graves resultantes dessa contaminação. Temos diversos casos na história em que a população sofreu muito”, afirmou presidente do Sindicato dos Médicos, Ribamar Costa, que cobra do governo imediata providência.

Por telefone, a reportagem tentou falar com o diretor do Hospital João Câncio, Juza Bispo, mas ele não atendeu as ligações.

Já o secretário de Saúde do Estado, Gemil Júnior, informou que ainda não recebeu a denúncia, porém, ao ser informado pela reportagem disse que irá enviar, na manhã desta sábado, 24, uma equipe da Sesacre à unidade para averiguar a questão.