Papai Noel dos Correios: presentes são entregues às crianças carentes da periferia de Rio Branco

Da redação ac24horas 24/12/2016 16:56:50

A campanha Papai Noel dos Correios concluiu mais uma edição. Funcionários terminaram a entrega de todos os presentes que foram doados. Nove unidades de ensino, em lugares vulneráveis, participaram da ação.

Papai Noel dos Correios tem como objetivo responder às cartas das crianças que escrevem ao ‘velhinho’ e, sempre que possível, atender aos pedidos de presentes daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Nos últimos três anos, em todo o País, foram atendidos mais de 1,5 milhão de pedidos — cerca de 80% das cartas aderentes aos critérios de participação.

Em Rio Branco, os presentes foram entregues à Escola Espaço Alternativo Belo Jardim, no Belo Jardim; Creche Sorriso de Criança, no Sobral; Creche vivendo e aprendendo, bairro Areal; Creche Pequena Thaysla Jairine, Montanhês; Creche Jorge Luiz V. Pinto, loteamente Vale do Carandá; Creche Kauan Kenedy, loteamento Aroreira; Creche Cidade do Povo + anexo creche Cidade do Povo, na própria Cidade do Povo e Escola Ilson Alves Ribeiro, no bairro Ilson Robeiro.

Durante toda a campanha, foram mais de 200 cartas destinas aos Correios com pedidos de diversos presentes, entre brinquedos de toda a natureza, cestas básicas, material escolar entre outros.

A campanha Papai Noel dos Correios não adota cartinhas, somente age como intermediário entre o padrinho (quem dá o presente) e a criança (quem recebe o presente).