Oposição apresentará Vereador N. Lima à presidência da Câmara

Luciano Tavares, da redação ac24horas 24/12/2016 16:38:03

O vereador Pastor Manuel Marcos (PRB) não será o único candidato à presidência da Câmara de Vereadores de Rio Branco na eleição da Mesa que acontece no dia 1º de janeiro. O vereador eleito N. Lima (DEM) é o nome da oposição para disputar o cargo mais alto do parlamento mirim. Como na Câmara os votos não são em chapa fechada, mas nos candidatos, outros dois oposicionistas colocaram seus nomes à disposição: Lene Petecão (PSD), para vice, e Roberto Duarte (PMDB), secretário da Mesa. A informação foi confirmada pelo peemedebista neste sábado.

“Estamos conversando com outros vereadores ainda. O que não concordamos é com a imposição do prefeito de uma chapa na Câmara. O Legislativo é um poder independente. E mais. Vice para a oposição ou suplência na Mesa não é composição. Não aceitamos imposições”, diz Duarte. Os três vereadores vão procurar os tucanos Célio Gadelha e Clésio Moreira. Clésio é indicado para ser o vice na chapa governista.

A eleição da Mesa Diretora será realizada durante sessão de posse no Teatro Universitário da Ufac. O vereador Roberto Duarte, o mais bem votado no pleito passado com 3.984 votos, abrirá os trabalhos e conduzirá a posse dos colegas. Na oportunidade acontece, além das eleição da Mesa, a posse do prefeito Marcus Viana e de sua vice Socorro Neri.