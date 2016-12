No Acre, Biblioteca Pública monta árvore de Natal de dois metros com mais de mil livros antigos

Luciano Tavares, da redação ac24horas 24/12/2016 08:44:15

A Biblioteca Pública do Acre montou sua árvore de Natal com livros. São mais de mil volumes antigos da Barsa que deixaram de ser utilizados na biblioteca. A árvore tem dois metros, é decorada com luzes de Natal e tem uma estrela em sua ponta.

A idealizadora há três anos da árvore é a bibliotecária Paula Barros. O trabalho é feito sempre num feriado ou domingo, que é quando o espaço não está funcionando. Livros maiores são colocados na base, seguidos dos menores até a árvore ganhar formato de Pinheiro de Natal.

“Eu já tinha visto em outras bibliotecas e tive a ideia de fazer aqui ainda em 2014. A gente envolve todos o servidores da Biblioteca e numa manhã consegue montar”, conta.

Seguindo a tradição, a árvore deve ser desmontada em 06 de janeiro, Dia dos Reis Magos.