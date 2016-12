Mega-Sena: Concurso 1889 tem prêmio de R$ 3 milhões

O concurso 1889 da Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões neste sábado (24/12). O sorteio será realizado a partir das 20h. Esta semana, excepcionalmente, a Mega-Sena terá três sorteios, na terça-feira, quinta-feira e sábado, por causa da Mega-Semana do Natal.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até 19h. Para a aposta simples, de apenas seis números, a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões, mais precisamente de 1 em 50.063.860. Já para a aposta máxima, de 15 números, com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acerto é de 1 em 10 mil.

Mega da Virada

As apostas para o sorteio especial da Mega da Virada, o principal concurso das Loterias Caixa, já podem ser feitas nas casas lotéricas. A estimativa inicial do prêmio é de R$ 200 milhões. Para registrar a aposta na Mega da Virada, basta solicitar o volante especial do concurso nas unidades lotéricas. As apostas paralelas vão até o dia 24 de dezembro. A partir do dia 25, todas as apostas concorrerão para a Mega da Virada, inclusive as registradas em volantes regulares da Mega-Sena. As apostas da Mega da Virada poderão ser feitas até às 14h do dia 31 de dezembro.