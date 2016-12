“Fui ajudada e vou dividir com outras pessoas também”, diz mãe que sonhava com ceia de natal

João Renato Jácome 24/12/2016 20:54:43

No período natalino, os gestos de solidariedade se tornam mais evidentes e chamam a atenção por onde acontecem. Não foi diferente neste sábado, dia 24, véspera de natal, com a dona de casa Alcione Teixeira, de 37 anos, que contou ao ac24horas que tinha o sonho de participar de uma ceia de natal com a família.

TUDO COMEÇOU AQUI

Não demorou e os leitores, sensibilizados com o caso, começaram a fazer doações à família de Alcione. Os mantimentos foram entregues de taxi, mototaxi e pessoalmente. Até os vizinhos ficaram assustados com a quantidade de pessoas que chegaram à casa da família durante toda a tarde, levando doações.

“Esse é o verdadeiro espírito de natal. As pessoas ficam mais tocadas, solidárias e fazem o bem a mais pessoas. As histórias tocam os nossos corações de forma diferente. O que fizeram pela minha vizinha hoje é algo que eu nunca esperava. Deus certamente está muito feliz com isso tudo”, diz Maria das Graças Freitas, vizinha de Alcione.

Para a personagem principal dessa história, Alcione Teixeira, o sonho dela foi realizado e, não apenas isso, agora será possível que outras pessoas também sejam ajudadas. “Eu recebi muita coisa, vou dividir com outras pessoas que precisam também. Deus foi muito bom comigo. Eu agradeço a cada um que me enviou alimentos ou que veio aqui. Muitos nem quiseram se identificar”, comenta emocionada.

Acometida com pressão alta, e fazendo tratamento psiquiátrico, a dona de casa tem quatro filhos, e disse, na manhã deste sábado, que não teria muito a comemorar no natal senão a vida e o amor que tem pelos filhos. Durante a conversa, a reportagem viu que só havia água e um pouco de açúcar na geladeira da família. Nas vasilhas sobre a mesa, farinha, e nas panelas, arroz.