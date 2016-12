Família de acreanos vítima de acidente em praia tenta superar perda de bebê de nove meses

Ana Paula Batalha 24/12/2016 00:56:42

O casal de acreanos Livian Cristina Maia, 21 anos, e Willian Maia, 27 anos, ganhou notoriedade não somente no Acre e em Sergipe, mas parte do Brasil a fora quando a vida deles virou pelo avesso após o trágico acidente onde eles perderam o filho de nove meses atropelado. Livian possui sequelas e ainda faz tratamento.

O acidente, por muitos considerados uma fatalidade, foi pauta por vários dias de jornais e causou comoção na sociedade, onde pessoas de várias partes do mundo se uniram para ajudar o casal financeiramente e emocionalmente por meio de orações. Após quatro meses, o casal ainda tenta se erguer e planejar um novo rumo.

Acidente

Era dia 24 de julho de 2016. Mais um domingo de sol no município de Pirambu, no Sergipe. O casal se preparava para levar o pequeno Benjamin Maia pela segunda vez à praia. O passeio dominical, antes de o bebê nascer, era o programa rotineiro do casal, mas após a vinda de Benjamin, os passeios deram uma pausa.

Willian preparava o almoço para a família em uma área reservada na praia e, Livian, estava deitada com o bebê na rede fazendo-o dormir. Minutos depois acontece a tragédia que marcou a vida dos jovens: mãe a filho foram atingidos por um quadriciclo desgovernado por duas mulheres. O filho do casal, de nove meses, não resistiu aos ferimentos e morreu no momento do acidente. Livian teve ferimentos graves e foi levada para o hospital onde passou quase dois meses em coma profundo.

Pessoas que presenciaram o acidente ainda possuem divergências nas opiniões ao afirmar quem realmente estava pilotando o veículo. Algumas pessoas dizem ter sido Fernanda Silva Oliveira, que carregava a filha. Outras dizem ao contrário. Porém, na delegacia, Fernanda Silva assumiu ter sido a pessoa quem estava pilotando o veículo.

Fernanda Silva estaria com sua filha tirando fotos usando o quadriciclo e teriam resolvido mudar de lugar. Ao tentar acelerar levemente o veículo de quatro rodas, produziu uma velocidade avançada chegando a bater na rede presa aos coqueiros onde estava Livian e bebê. A violência foi tão grande, que mãe e o bebê foram arremessados a quase cinco metros de distância onde parte do eixo dianteiro do quadriciclo veio até quebrar. O veículo de lazer só parou depois de ter batido em um dos coqueiros.

A acusada de cometer o acidente foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia Plantonista (Deplan), em Aracaju. Ela foi liberada após pagar fiança de R$ 8 mil.

Dois processos, um penal e civil, ainda tramitam na justiça. A primeira audiência na área civil está prevista para fevereiro. A penal, que está a cago do Ministério Público, encontra-se parado.

O casal diz que, além de esperar que a justiça dos homens, espera a justiça de Deus.

“Quero apenas que eles paguem pelos erros que cometeram. Por conta da imprudência delas eu perdi meu filho e a minha mulher ficou nesse estado”, diz William Maia.

Bebê seria apresentado neste Natal à família

O pequeno Benjamim seria trazido ao Acre para conhecer a família dos pais. Poucas pessoas da família conheciam o bebê que nasceu em Sergipe. A tia de Lívian, Selva Antônia Dantas, era uma das pessoas que conheceria o bebê pessoalmente. Até então só o conheceu por foto.

“Eu o via pelas fotos e vídeos que eles sempre postavam nas redes sociais. Eu já o amava muito e meu sonho era conhecê-lo pessoalmente. De tê-lo aqui conosco para a gente comemorar”, disse a tia.

Willian e Livian são do Acre, casados há três anos, e foram para Sergipe para estudos. Willian, que é professor do IFAC, foi para fazer mestrado e Livian tinha ingressado na graduação de Engenharia de Pesca, porém, estava afastada dos estudos para cuidar do filho.

Ajuda e recuperação

Livian hoje caminha e fala com dificuldade. Embora consiga se alimentar sozinha, para executar todas outras atividades é necessário ajuda de alguém. Por conta da sequela no cérebro, o movimento de todo o lado direito do corpo ficou comprometido. Ela ainda faz tratamento com fonoaudiólogo e fisioterapia.

A família recebeu ajuda de amigos e também de desconhecidos que, ao serem informados da tragédia, procuraram a família para fazer doações para arcar com as despesas médicas de Lívian.

“Temos planos de saúde, mas não cobria todos os procedimentos. Pessoas até de fora do Brasil nos procuraram e ajudaram financeiramente. Muitas pessoas oraram por nós e também alguns profissionais de saúde não cobraram pelos serviços. Nós agradecemos muito a todo apoio a nós destinado. Não é fácil”, disse o casal.

“O segredo é não desistir”, diz Livian

Embora sinta falta de pegar o filho no colo, Livian diz não lembrar o dia do acidente e as lembranças do que viveu em Sergipe, para onde retornam em janeiro, são poucas. Lívia perdeu parte da memória do que viveu nos últimos dois anos e aos poucos vem tentando superar.

“Não faço questão de me lembrar do dia do acidente. Nem quero lembrar. Ainda choro muito em ver os vídeos e as fotos que fazíamos. Fico muito triste. Queria muito pegar meu filho no colo”, disse Livian.

Superando aos poucos as grandes perdas, ela manda um recado aos seguidores: “Devemos viver como se fosse o único e último dia. O dia de amar é hoje. É preciso ter confiança no senhor. Algumas vezes você não gosta do que acontece, mas Deus não te abandona. O segredo e não desistir”, comentou.

O casal diz que os amigos e familiares tem dado muita força para que eles superem a dor.

“A presença da família é essencial. Neste final de ano queremos abraçar a família e os amigos que nos apoiaram e agradecer a todos que nos ajudaram”, enfatizou.