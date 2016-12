Eletrobras deixa prefeito na escuridão no final do mandato

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 24/12/2016 20:04:35

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

A maioria dos prefeitos eleitos em 2012 termina o mandato de forma melancólica em 2016. Alguns gestores municipais não corresponderam a grande expectativa da população que após entregar quase a totalidade das 22 prefeituras ao PT e partidos da Frente Popular – coligação mais longeva da história da política acreana – resolveu fazer uma mudança radical no mapa político do Estado. Em 2012, os oposicionistas elegeram 13 prefeitos – concidentemente o número do PT – mantendo o segundo maior colégio eleitoral do Estado, Cruzeiro do Sul e conquistando rincões antes dominados pelo PT, como o emblemático município de Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil que foram entregues a gestores eleitos por PSDB e PMDB.

A lua de mel de alguns dos atuais gestores oposicionistas com a população terminou cedo demais. Como foi o caso de Everaldo Gomes (PMDB). Após enfrentar os rigores de duas das maiores enchentes no município, o peemedebista teve sua administração sacudida por escândalos de corrupção que resultaram no seu afastamento. Fato parecido acontecem em Assis Brasil, quando o prefeito Dr. Betinho (PSDB-AC) foi afastado e deu lugar ao o vice-prefeito Zé do Posto. Estes são apenas dois casos emblemáticos de gestores que foram conduzidos aos cargos nos braços do povo, mas não conseguiram fazer um bom mandato. Outro prefeito que ganhou um presente de Natal da Eletrobras foi Ale Araújo (PR), do município de Manoel Urbano.

Ele termina o mandato na escuridão. A concessionária de energia cortou o fornecimento por atraso de pagamento. Alé Araújo foi praticamente deposto pela população que se revoltou pela falta de serviços básicos que deveriam ser oferecidos pelo poder público municipal na pequena cidade do interior. Relegado ao ostracismo, o prefeito que chegou ao mandato como uma expectativa de renovação para os eleitores, sai pela porta dos fundos da política, demonstrando que nem sempre um bom administrador de fazendas e de negócios pode fazer a diferença num cargo do poder executivo. Bom, espero que no apagar das luzes de 2016, o novo prefeito consiga pagar a conta de energia da prefeitura e reacender a esperança do povo.

Tucanos se preparam para alçar voo alto em 2018



Falando dos prefeitos eleitos em 2012, não posso deixar de lembrar que o PSDB, aliás, foi o partido que mais elegeu prefeitos. É fato que a representação tucana sofreu uma redução nas eleições 2016, mas este fato não tira o ânimo da militância que se prepara para um voo alto em 2018. Está praticamente definida a candidatura de Major Rocha, ao Senado. Os planos não param na ambiciosa empreitada de eleger um senador, os tucanos também querem ampliar a bancada de deputados estaduais e eleger um deputado federal para vaga deixada por Rocha. Neste cenário, quem nada de braçadas e Coronel Ulysses, que poderá se eleger como deputado estadual e fazer uma dobradinha de oposicionistas de qualidade com Luiz Gonzaga. A briga vai ser boa.

Um negócio nos moldes da máfia italiana



Aposto que meus três leitores já assistiram filmes sobre a máfia italiana. Um dos principais negócios deles era a venda de proteção para comerciantes. A partir do momento que alguém procurava pagar pela sua proteção, outros negócios ilegais resultavam deste dinheiro. Na prática, essa proteção, era contra outras gangues e mafiosos. Esse tipo de negócio era a base de sustentação do tráfico, contrabando e outras práticas criminosas. De acordo com uma fonte do blog, acreditem ou não, a venda de proteção vem sendo praticada em Rio Branco. Com medo da onda de assaltos, alguns comerciantes estariam se associando a facções para garantir proteção para seus negócios. A “tributação” estaria sendo recolhida mensalmente.

“A culpa é do PT”

Este bordão criado e pronunciado por longos anos pelo ex-deputado N. Lima, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deverá voltar com força total na Câmara de Vereadores da capital. O barulho de N. Lima vai começar na eleição para presidente do legislativo municipal. Apesar de saber que não tem chances contra o vereador Manuel Marcos (PRB), Lima colocou seu nome como candidato da oposição. Claro, ele não ganhando o embate, “a culpa é do PT”. N. Lima passou longos anos afastado da política, depois que seus direitos políticos foram cassados por causa de uma frase numa camisa da cavalgada da Expoacre. A frase “guerreiro da luz” tirou um mandato de Lima. O ex-deputado voltou à política elegendo seu filho Wendy Lima.

Manuel Marcos é o favorito

É indiscutível que o pastor Manuel Marcos (PRB) é o favorito para ocupar a cadeira de presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco. Além de contar com a simpatia do prefeito Marcus Viana (PT), o pastor é um político de posicionamentos fortes, que em alguns momentos foi contrário a iniciativas que analisou que não favoreciam a população. Com a experiência adquirida nos últimos anos como dirigente partidário e membro de um grupo político forte capitaneado pela deputada Doutora Juliana (PRB), Manuel Marcos terá todas as condições de desempenhar um bom trabalho à frente da Mesa Diretora da Casa. Outro fator que favorece o vereador é a presença de Diego Rodrigues, um dirigente partidário que circula bem em todos os partidos.

Feliz Natal a todos!

O ano não foi fácil. Passei por momentos de extremas dificuldades. Conquistei poucas, mas sinceras amizades. Descobri que nem sempre quem ajudamos retribui com apoio quando é preciso. Trabalhei com afinco. Presenciei momentos históricos da política. Escrevi matérias polêmicas. Redescobri qualidades num político para quem dei meu primeiro voto, mas discordava de alguns posicionamentos dele (JV, obrigado pelo apoio). Enfim, o Natal chegou. O Natal chegou como o alento para meu coração pisoteado. O Natal chegou com a esperança que posso superar obstáculos. O Natal chegou e trouxe a certeza que posso perdoar (apesar de algumas vezes querer mandar algumas pessoas tomar naquele lugar). O Natal chegou e me cercou do apoio de amigos e parentes que reconhecem meu trabalho e valorizam minha amizade. Tenho tudo que preciso para ser feliz. Portanto, nesta data mais que especial, gostaria de desejar UM FELIZ NATAL A TODOS!