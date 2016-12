Conheça a mãe que sonha com a ceia de natal: “não tenho nada para comer hoje!”

João Renato Jácome 24/12/2016 14:44:02

Na véspera do natal- dia 24 de dezembro-, famílias se reúnem para celebrar, indiretamente, o nascimento de Jesus Cristo. Regado a banquetes, o encontro familiar ou de amigos é sempre motivo de regozijo. Na contramão disso, muitas famílias sofrem com a fome e o sonho de um dia sentarem à mesa e participar de um jantar farto e especial.

A reportagem do ac24horas conheceu a história de Alcione Andrade, de 37 anos, que vive na Cidade do Povo, em Rio Branco (AC). Acometida com pressão alta, e fazendo tratamento psiquiátrico, a dona de casa tem quatro filhos, e, nesse natal, diz que não terá muito a comemorar senão a vida e o amor que tem pelos filhos.

“Em todos esses anos, o meu maior sonho é sentar na mesa com meus filhos e comemorar o natal com uma janta. Ela pode ser simples, mas é o meu sonho. Esse ano, infelizmente, a gente não tem nada. Sabe o que é nada? Estou doente e não consigo realizar o sonho dos meus filhos. Isso me deixa muito, muito triste”, lamenta a mulher.

Emocionada, Alcione diz que o ano de 2016 foi muito difícil. “Eu quase nem saio do quarto. Eu não posso andar muito. Não posso caminhar porque meus joelhos doem bastante por conta do meu peso. A gente fica aqui, sozinho, mas minha vontade era de estar com toda a minha família, unida com eles. Eu ia ter uma alegria sem explicação”, completa.

A dona de casa é conhecida na comunidade onde vive. Por conta dos problemas de saúde, sempre recebe ajuda dos vizinhos e amigos que, quando podem, doam mantimentos. Essa é uma história que contrasta com a dura realidade de vida de muitos moradores da Cidade do Povo. “Ela não é a única aqui, são muitos nessa situação. Alguém precisa ajudar a Alcione. Ela sofre muito. Passa até fome!”, revela a vizinha Maria das Graças Freitas.

Na geladeira da casa de Alcione só tinha água e um pouco de açúcar. Nas vasilhas em cima da mesa, farinha. Nas panelas sobre o fogão, um pouco de arroz. “Se alguém puder vir até minha casa, ver minha situação e quiser ajudar, que venha. Deus vai recompensar e muito essas pessoas. Eu confio que Deus tocará corações e que minha situação vai ser mudada”, diz a dona de casa.

Interessados em colaborar com o natal de Alcione podem entrar em contato com o vizinho dela, Robson, pelo telefone 9 9911-3002. Ela vive no setor dois da Cidade do Povo, no 2º Distrito de Rio Branco.