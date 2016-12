Começando muito mal

Luis Carlos Moreira Jorge 24/12/2016 07:29:43

O empresário Mazinho Serafim (PSDB) ainda nem assumiu e está ocupando manchetes negativas. Ontem, invadiu o estúdio da Rádio FM Dimensão, em Sena Madureira para agredir verbalmente o prefeito Mano Rufino e fisicamente o radialista Sorriso, por supostamente sentir-se ofendido. Foi um espetáculo deprimente! Deu um murro no radialista e só não o agrediu mais pela intervenção de terceiros. BO foi registrado. Alguém precisa dizer ao Mazinho que não foi eleito o dono de Sena Madureira, mas prefeito. E quem é prefeito está sujeito às críticas. E segundo que a liberdade de expressão é uma garantia constitucional. Se sentiu-se ofendido com o teor do programa de entrevista, tinha dois caminhos a seguir: pedir direito de resposta ou acionar o radialista judicialmente. Ao partir para a agressão perdeu toda a razão, que poderia ter. Já é o segundo episódio envolvendo Mazinho e o radialista Sorriso. Se pensa que vai resolver todos os problemas de Sena, as críticas dos vereadores, mesmo da população, no braço, passará todo seu mandato brigando. Foi eleito para melhorar Sena Madureira e não para ser lutador de UFC. É uma conduta que não gera uma boa imagem na opinião pública.

Invenção do binho

Estado mostra que Manuel Urbano, Porto Acre e Porto Valter estão entre os piores lugares do mundo para se viver. A história de que o Acre é o melhor lugar para se viver foi criada pelo ex-governador Binho Marques. Os governantes petistas adoram colocar tudo no superlativo.

Tanto não é…..

E tanto não é verdade ser o Acre o paraíso que, ex-governador Binho Marques terminou sua administração, pegou a pensão de ex-governador e foi morar comodamente, em Brasília.

Salvação da lavoura

O dinheiro da repatriação que o Temer conseguiu aprovar no Congresso foi o que evitou do governo acreano deixar de pagar os funcionários da ativa e os aposentados. O mesmo ocorreu em relação aos prefeitos do interior. Não foi um favor, mas se fosse a Dilma não teria base política para aprovar, e o dinheiro salvador da repatriação não teria sido liberado.

Porque não quita tudo

Não se sabe por qual motivo a direção do DERACRE não paga toda a dívida do órgão com os caçambeiros e se livra deste puxa-encolhe que se arrasta há tempos. Era pegar parte dos valores da repatriação que aportaram no caixa do estado e fazer o pagamento integral

Debate duro

O vereador Eduardo Faria (PCdoB), que será o líder do prefeito terá muito trabalho na Câmara Municipal de Rio Branco na defesa das ações do Marcus Alexandre. O vereador Roberto Duarte (PMDB) é preparado, combativo, e não recua nos debates. Sinal de bons debates.

Sem o mínimo interesse

A Câmara Municipal de Rio Branco foi relegada ao segundo plano na divulgação da imprensa, porque raro era o vereador que levantava a voz para contestar um ato do prefeito Marcus Alexandre. A tônica era uma bajulação atrás da outra na tribuna. Isso não gera notícia.

Boa ação

A polícia cumpriu 137 mandados no presídio Francisco de Oliveira Conde. São referentes a crimes praticados pelos detentos mesmo presos. Assim terão a pena dobrada e a cidade agradece. Se as operações natalinas fossem diárias, por certo a violência diminuiria.

Muito simples

Em todas as conversas que ouço de dirigentes da oposição em que se fala do Senado, costumam simplesmente tirar o Tião Bocalon (DEM) de tempo, o escalando para estadual ou federal. Uma pergunta: combinaram com ele? Querem repetir a rasteira da eleição municipal.

Não há como lhe impedir

Caso o Tião Bocalon (DEM) queira mesmo disputar uma vaga de senador em 2018, não tem como nenhum dirigente da oposição lhe impedir. É simples: preside um partido.

Candidatura confirmada

Tião Bocalon (DEM) me mandou uma mensagem lembrando as suas votações em disputas de cargos majoritárias sempre foram altas. E que caminha mesmo para disputar uma vaga ao Senado.

Dando como possível

Dirigentes do PDT dão como uma hipótese possível mais na frente a filiação do deputado federal Moisés Diniz (PCdoB), baseados no motivo que estão montando uma chapa alternativa forte e que, no PCdoB o partido vai direcionar o apoio para eleger Perpétua Almeida a Federal.

No mato sem cachorro

O PMDB estará no mato sem cachorro em 2018, em Brasiléia, depois dos afastamentos pela justiça do prefeito Everaldo Gomes e do ex-prefeito Aldemir Lopes. Não vejo no PMDB ninguém com o carisma e bom na articulação para substituir Aldemir no comando.

Pagou todo mundo

O prefeito de Epitaciolândia, André Hassem, está chegando ao fim do ano com os salários e o 13º dos servidores pagos, como também os fornecedores. Quer passar a prefeitura ao sucessor Tião Flores (PSB) sem nenhuma pendência, o que lhe permitirá começar trabalhando.

Muito fortes

Maria Antonia (PROS), Leila Galvão (PT) e Juliana Rodrigues (PRB) são fortes candidatas à reeleição, porque as três têm bases políticas muito fortes e cultivadas durante o mandato.

Tem que vir para o colo

O deputado federal Major Rocha (PSDB) descarta qualquer possibilidade de o PSDB como um candidato à presidência em 2018, o partido no Acre não ter um nome para disputar o Senado. Espera resolver a escolha do nome entre ele e Márcio Bittar (PSDB) por meio de pesquisas.

Feliz Natal

Quero desejar aos leitores do estado, aos de fora do estado, que acionaram aos milhares este espaço no ano que está findando, um Feliz Natal cheio de muita paz neste tempo de tanta violência e que tudo se realize. Procuramos fazer o melhor. Devemos ter tido alguma falha. Mas fomos intransigentes na divulgação dos fatos dos bastidores e em deixar o espaço aberto para as contestações. Uma posição, eu mantive e vou manter: a liberdade de escrever o que penso. Não tive que ficar me patrulhando com temor de o poder não gostar. Continuarei sendo assim em 2017.

Chegar a lugar algum

Também vai virar vidraça a partir de primeiro de janeiro, quando assumir a prefeitura de Senador Guiomard. Não vai fazer uma boa gestão se já entrar olhando para o retrovisor, o que passou é problema dos órgãos de controle. O cobrado a partir de agora será o prefeito André Maia e não mais o prefeito James Gomes. Assim é o jogo da política. Vamos torcer que dê certo.

Uma grande hipocrisia

Essa história do prefeito entrar e congelar durante três meses o seu salário e os dos secretário vejo como uma grande hipocrisia, porque não será o valor arrecadado neste período que vai resolver o problema financeiro. O que os prefeitos terão de mostrar é trabalho e só.

Fora das festividades

O governo do Acre não promoverá a tradicional queima de fogos, que sempre foi uma tradição na virada do ano. Não fosse o Ted Fogueteiro promover a queima por iniciativa particular, não se teria nem o estalar de traques.

Não deixou dívidas

Quem também encerra o ano sem deixar dívidas com os funcionários, terceirizados e fornecedores é o prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, que entregará o mandato como a grande liderança da oposição da região do Juruá. Venceu todas quer disputou com o PT.

Emendou a eleição

O prefeito Marcus Alexandre não deu uma reduzida na carga de trabalho após a sua reeleição, continua nos bairros, inaugurando obras, fiscalizando as que estão em andamento, tornando ainda mais forte a sua afinidade com os moradores dos bairros. E com o nome em alta.

Será inevitável

Um amigo desembargador me revelou ontem que, não tem como o Mandado de Segurança impetrado pelos deputados do PMDB na Assembléia Legislativa, pedindo a instalação da “CPI da Venda das Casas”, não ser aprovado no Tribunal de Justiça na volta do recesso. Não existe a mínima razão jurídica para impedir, acho que até o desembargador Roberto Barros, que pediu vistas da matéria, deverá voltar em fevereiro com um voto a favor da instalação da CPI, destacou o desembargador ouvido. A questão é de fácil solução, a mesa diretora da Aleac se baseou no Regimento Interno da Aleac para não mandar instalar a CPI de ofício, só que acima do Regimento está a Constituição Federal. É bom que fevereiro de 2017 já comece com um bom debate.